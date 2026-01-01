L'incendio poi l'esplosione | Cosa sappiamo sulla tragedia in Svizzera Vittime non identificabili per ustioni
Un tragico incidente ha colpito Crans-Montana, in Svizzera, nella notte di Capodanno. Un’esplosione seguita da un incendio nel bar “Le Constellation” ha provocato numerose vittime e feriti. Le autorità stanno ancora accertando le cause e identificando le vittime, molte delle quali presentano ustioni gravi. La comunità locale e le forze di emergenza sono impegnate nel gestire questa difficile situazione.
Capodanno tragico a Crans-Montana, nel Canton Vallese, dove un’esplosione seguita da un incendio nel bar “Le Constellation” ha causato decine di morti e circa cento feriti. Le autorità hanno escluso l’attentato e avviato un’inchiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
