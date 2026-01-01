L'incendio poi l'esplosione | Cosa sappiamo sulla tragedia in Svizzera Vittime non identificabili per ustioni

Un tragico incidente ha colpito Crans-Montana, in Svizzera, nella notte di Capodanno. Un’esplosione seguita da un incendio nel bar “Le Constellation” ha provocato numerose vittime e feriti. Le autorità stanno ancora accertando le cause e identificando le vittime, molte delle quali presentano ustioni gravi. La comunità locale e le forze di emergenza sono impegnate nel gestire questa difficile situazione.

Scoppia un incendio in un bar a Capodanno: "Ci sono diversi morti". Le esplosioni, poi il rogo: tragedia a Crans-Montana - Le fiamme in un bar del Comune svizzero che si trova nel Canton Vallese. today.it

Un’esplosione di luci, musica ed emozioni ha salutato l’arrivo del nuovo anno a Ferrara. Davanti a oltre 30mila persone, la città ha accolto il 2026 con la 26ª edizione dell’Incendio del Castello Estense, uno degli eventi di Capodanno più spettacolari e partecip - facebook.com facebook

Esplosione in un bar pieno di turisti sulle Alpi Svizzere, incendio alla festa di Capodanno: «Diversi morti e feriti» – Il video x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.