La bomba del Chiringuito | Bin Salman vuole offrire 10 miliardi per comprare il Barcellona

Mohamed bin Salman sarebbe pronto a offrire 10 miliardi per il Barcellona, gravato da oltre 2,5 miliardi di debiti, ma il nodo decisivo resta l'approvazione dei soci. Barcellona saudita. Scrive François Gallardo (El Chiringuito Tv) su X: "Mohamed bin Salman, principe dell'Arabia Saudita, è pronto a presentare un'offerta da 10 miliardi di euro per acquistare il Barcellona. Il Barça ha un debito superiore ai 2,5 miliardi di euro, difficile da estinguere. L'unico vero ostacolo sono i soci, ma.attenti!" ¡BOMBAZO HISTÓRICO! Mohamed bin Salmán, príncipe de Arabia Saudí, va a realizar una oferta de 10.

