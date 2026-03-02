Un attacco in Sud Sudan causa 169 morti secondo le autorità locali

Il 1 marzo nel nord del Sud Sudan, uomini armati hanno attaccato una zona abitata causando la morte di almeno 169 persone. Le autorità locali hanno confermato il bilancio delle vittime e stanno indagando sugli eventi. L’attacco ha coinvolto civili e ha portato a un clima di paura tra la popolazione. La situazione rimane tesa e le forze di sicurezza stanno cercando di contenere l’emergenza.

Almeno 169 persone sono state uccise da uomini armati il 1 marzo nel nord del Sud Sudan, dove le violenze si sono intensificate nelle ultime settimane, hanno riferito il 2 marzo all’Afp due funzionari locali. “Abbiamo sepolto 169 corpi in una fossa comune”, ha dichiarato all’Afp Elizabeth Achol, ministra della salute della regione amministrativa di Ruweng, dove si è verificato il massacro. “Il bilancio è ancora provvisorio, non escludiamo di trovare altri corpi”, ha affermato James Monyluak, ministro dell’informazione della regione, confermando il numero delle vittime. Una fonte diplomatica che ha chiesto di rimanere anonima ha riferito all’Afp di “almeno settanta morti, ma potrebbero essere più di cento”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

