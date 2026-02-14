Il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Kennedy Jr, ha fatto notizia perché ha dichiarato che ha sniffato cocaina sul water, una rivelazione che ha scatenato molte reazioni. Matteo Bassetti, infettivologo italiano, critica duramente questa affermazione, definendola una vergogna. Bassetti sostiene che le parole di Kennedy Jr sono sbagliate e fuorvianti, soprattutto perché rischiano di influenzare l’opinione pubblica su temi delicati come i germi e le droghe. L’esperto invita a non dare troppo peso a dichiarazioni che, a suo avviso, sono prive di fondamento.

“Non ho paura dei germi, sniffavo cocaina dal water”, queste parole di Robert Kennedy jr, segretario alla Salute degli Stati Uniti, hanno catturato l’attenzione di Matteo Bassetti. In una lunga intervista del 13 febbraio al podcast This Past Weekend, il politico americano ha parlato della sua tossicodipendenza. Durante il covid, ha frequentato clandestinamente un gruppo di supporto per sconfiggere questa “malattia”. Per il segretario alla Salute, era di vitale importanza partecipare piuttosto che avere paura dei germi. “Una vergogna” secondo Matteo Bassetti Cosa ha detto Robert Kennedy jr Nella puntata del 13 febbraio del podcast This Past Weekend pubblicato su YouTube, Robert Kennedy jr ha parlato principalmente della pandemia da covid-19. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il segretario alla Salute USA Kennedy Jr e la cocaina "sniffata sul water", Bassetti attacca: "Vergogna"

Kennedy Jr ha confessato di aver sniffato cocaina dal bordo del water, una rivelazione che ha scandalizzato l’opinione pubblica e i medici italiani, tra cui Bassetti che definisce le sue parole “affermazioni che fanno inorridire”.

Il segretario della Salute degli Stati Uniti, Kennedy Jr.

