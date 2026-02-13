Robert F. Kennedy Jr., attuale Segretario alla Salute degli Stati Uniti, ha confessato di aver sniffato sulle tavole del water, sostenendo che la paura dei germi sia esagerata. Durante un’intervista al podcast This Past Weekend condotto dal comico Theo Von, Kennedy ha spiegato che questa abitudine nasce dalla convinzione che i rischi di infezione siano minori di quanto si pensi e ha aggiunto di averlo fatto più volte in passato, suscitando sorpresa tra gli ascoltatori.

Robert F. Kennedy Jr., attuale Segretario alla Salute degli Stati Uniti, ha rilasciato una confessione scioccante durante un’intervista al podcast This Past Weekend condotto dal comico Theo Von. Durante la conversazione, andata in onda ieri, Kennedy ha ammesso di aver sniffato cocaina direttamente dai water dei bagni pubblici durante gli anni della sua tossicodipendenza. “Non ho paura dei germi. Sniffavo cocaina dai water dei gabinetti”, ha dichiarato Kennedy, conosciuto anche come RFK Jr., mentre discuteva con Von della loro storia condivisa di abuso di sostanze. I due si erano conosciuti durante gli incontri di sostegno mattutini per il recupero dalle dipendenze, prima che questi venissero cancellati a causa della pandemia di COVID-19. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Paura dei germi? Ma se ho sniffato sulle tavole del WC”: così il Segretario alla Salute USA, Robert F. Kennedy Jr.

