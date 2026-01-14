Il 22 gennaio raro allineamento di 3I ATLAS con la Terra e il Sole | la spiegazione di Avi Loeb

Il 22 gennaio 2026, 3I/ATLAS si allineerà quasi perfettamente con la Terra e il Sole, creando condizioni uniche per l’osservazione e lo studio di questo oggetto. Avi Loeb fornisce una spiegazione dettagliata di questo evento, evidenziando le sue implicazioni scientifiche. Questa opportunità rappresenta un momento importante per approfondire la nostra comprensione di oggetti celesti che attraversano il sistema solare.

3IATLAS il 22 gennaio 2026 si allineerà quasi perfettamente con la Terra e il Sole, offrendo un'opportunità imperdibile per studiarne le caratteristiche. Il professor Avi Loeb spiega cosa succederà e perché è un evento così importante per comprendere la natura dell'oggetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: I materiali rilasciati da 3I/ATLAS possono arrivare sulla Terra? La risposta di Avi Loeb

Leggi anche: 3I/ATLAS in avvicinamento alla Terra mantiene l’anti-coda, Avi Loeb: “Non illusione ottica ma getto fisico”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Arriva un raro allineamento di sei pianeti sabato 25 gennaio: a che ora vederlo in diretta dall’Italia - Oggi, sabato 25 gennaio 2025, sarà possibile vedere in diretta dall'Italia un raro allineamento di sei pianeti: Marte, Giove, Urano, Nettuno, Venere e Saturno. fanpage.it

Lettera dal Fondaco – Mensile Gennaio 2026 Nel nuovo numero del mensile Eventi Venetando, dedicato al Comune di Miane, Graziano Lazzarotto ci accompagna alla scoperta di un vero tesoro delle nostre colline: il Verdiso, vitigno storico oggi raro ma r facebook

È raro che nevichi a #Rimini: è successo lo scorso 6 gennaio, durante l'evento "In Viaggio con i Magi", di cui il Meeting è partner Quattrocento figuranti, tutte le comunità etniche della città, musica, bambini e famiglie: dal Ponte di Tiberio fino al Duomo, rivivi x.com