Il movimento del corpo in dialogo tra luna e sole

Il movimento del corpo durante l’incontro tra luna e sole ha attirato l’attenzione dei partecipanti. La causa è stata la performance artistica proposta dal programma DEGUSTIBUS, organizzato dal Centro Artistico il Grattacielo APS e sostenuto da Coop. La scena ha coinvolto danzatori che hanno interpretato il passaggio tra luce e oscurità, creando un’atmosfera suggestiva. Numerosi spettatori hanno assistito all’evento, che si è concluso con un’installazione finale.

Nuovo appuntamento del programma DEGUSTIBUS l'evento a cura del Centro Artistico il Grattacielo APS in collaborazione con coop.Itinera e Comune di Montecatini val di Cecina che unisce cultura e gastronomia del territorio. Nella giornata della festa della donna, protagonista saranno la danza ed il.