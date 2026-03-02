Umbria si schiantano lungo la E45 e si ribaltano con l' auto carica di hashish | arrestati

Due uomini sono stati arrestati dopo un incidente avvenuto il 10 ottobre sulla E45 vicino a San Gemini, in Umbria. La polizia di Terni, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura, ha eseguito due misure cautelari nei confronti dei sospettati. Durante l’incidente, l’auto si è ribaltata e risultava carica di hashish.

La polizia di Terni, al termine di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito due misure cautelari nei confronti dei due uomini coinvolti nell'incidente avvenuto il 10 ottobre scorso sulla E45, nei pressi di San Gemini. Il sinistro, in cui l'auto si è ribaltata, ha portato al sequestro di sei chili di hashish.