Si ribaltano con l' auto lungo la E45 con sei chili di hashish | due arresti

Due uomini sono stati arrestati dopo che la loro auto si è ribaltata sulla E45 vicino a San Gemini. Durante l'incidente, sono stati trovati circa sei chili di hashish a bordo del veicolo. La Polizia di Terni, dopo un’indagine coordinata dalla Procura, ha eseguito le misure cautelari nei confronti dei due uomini coinvolti. L’incidente è avvenuto il 10 ottobre scorso.

