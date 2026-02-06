Ultimissime Inter LIVE | le scelte di Chivu per il Sassuolo e le novità riguardanti il rinnovo di Dimarco

Questa mattina l’Inter ha annunciato le scelte di Chivu per la partita contro il Sassuolo. Il tecnico romeno ha deciso la formazione e le strategie da mettere in campo. Nel frattempo, ci sono novità importanti sul rinnovo di Dimarco, che potrebbe firmare a breve. I tifosi sono in attesa di vedere come si svilupperanno le prossime mosse della società.

Sassuolo Inter, rivoluzione totale tra i primi 11: il punto sugli infortunati e la probabile formazione nerazzurra Sassuolo Inter, Chivu prepara il match di campionato tra rientri d'eccezione e assenze pesanti, sotto gli occhi attenti di un ospite speciale Rinnovo Dimarco, il piano dell'Inter è chiaro: tutti i dettagli e le cifre della trattativa Rinnovo Dimarco, l'Inter vuole trattenere il proprio esterno sinistro: ecco tutti i dettagli sulla trattativa e le cifre Mercato Inter, Bisseck entra nel mirino del Bayern Monaco: ecco la cifra che chiede il club nerazzurro.

