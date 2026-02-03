Nel corpo di Agata | alla Feltrinelli di Catania un incontro per il World Cancer Day

Questa mattina alla Feltrinelli di Catania si è tenuto un incontro speciale per il World Cancer Day. L’evento, organizzato dalle Librerie Feltrinelli in collaborazione con Soul & T-shirts e l’associazione Agata donna per le donne, ha attirato molti cittadini interessati a parlare di prevenzione e sostegno. Durante l’appuntamento, si sono alternati momenti di ascolto, arte e meditazione, tutti finalizzati a raccogliere fondi e sensibilizzare sulla lotta contro il tumore. La giornata si inserisce nelle iniziative di festa per le festività Agatine, dando spazio a un

"Nel corpo di Agata. Donne arte e parole" in programma alla Feltrinelli di Catania mercoledì 4 febbraio alle 18.00 in occasione delle festività Agatine e del World Cancer Day In occasione delle festività Agatine e della Giornata Mondiale contro il Cancro, le Librerie Feltrinelli insieme a Soul & t-shirts per l’associazione Agata donna per le donne promuovono a Catania un incontro che unisce cultura, ascolto, arte, meditazione e beneficenza, mettendo al centro la prevenzione, la consapevolezza e il valore della condivisione. L’appuntamento “Nel corpo di Agata. Donne arte e parole” è in programma martedì 4 febbraio 2026 alle ore 18 presso la libreria Feltrinelli di via Etnea, in una data che per la città assume un significato particolarmente profondo: la vigilia del giorno di Sant’Agata, patrona e simbolo di protezione per le donne colpite da tumore al seno.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Catania Agata Tumori, a Foggia giornata dedicata alla prevenzione: tutti gli screening disponibili nel 'World Cancer day' Questo 4 febbraio, a Foggia, si tiene una giornata dedicata alla prevenzione dei tumori. "Dall’oblio alla rifondazione. Il culto di Agata nel Medioevo", convegno internazionale a Catania Il Museo Diocesano di Catania ospiterà il convegno internazionale “Dall’oblio alla rifondazione”, che si terrà il 22 e 23 gennaio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Catania Agata Argomenti discussi: Sant’Agata nel Medioevo: come la ricerca storica può nutrire la devozione; Nel corpo di Agata: donne, arte e parole per la prevenzione e la rinascita; Catania in processione per Sant’Agata: novecento anni di fede che accendono il viaggio dell’anima; Agata Christian – Delitto sulle nevi (Eros Puglielli, 2026), la recensione di Valerio Sammarco. Sant'Agata, comincia la festa: le candelore, il corteo e la sfilata delle carrozze del SenatoQuella di quest'anno è un’edizione speciale, nel segno del Giubileo agatino che celebra il novecentesimo anniversario del ritorno delle reliquie della Patrona da Costantinopoli. Le reliquie di Sant'Ag ... cataniatoday.it La libreria Feltrinelli di Catania e Soul & t-shirts per l’associazione Agata donna per le donne: cultura, testimonianze e arte nel segno di Sant’AgataL’appuntamento Nel corpo di Agata. Donne arte e parole è in programma martedì 4 febbraio 2026 alle ore 18 nella libreria Feltrinelli di via Etnea, in una data che per la città assume un significato ... catanianews.it World Cancer Day: apre il nuovo Spazio LILT a Cernusco In occasione del World Cancer Day, la prevenzione diventa grande a Cernusco sul Naviglio. Mercoledì 4 febbraio aprirà ufficialmente il nuovo Spazio LILT, un ambulatorio più ampio e completo dedica - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.