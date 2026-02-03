In occasione del World Cancer Day scopriamo le iniziative sul territorio nazionale cui aderire e come finanziare la ricerca

Oggi, in tutta Italia, si celebrano varie iniziative per il World Cancer Day. Le associazioni e le strutture sanitarie invitano le persone a partecipare, anche solo con una donazione, per sostenere la ricerca contro il cancro. In molti casi, i progressi della scienza stanno già facendo la differenza: le prognosi migliorano e le terapie si affinano. Ecco come è possibile contribuire e quali eventi si svolgono sul territorio.

I l cancro in molti casi si può sconfiggere. Grazie ai progressi della ricerca migliorano ogni giorno le prognosi di molte neoplasie. Eppure il tumore resta una sfida globale che richiede informazione, sensibilizzazione e ricerca. Proprio per questo il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, che quest'anno ha come tema "United by Unique", che mira a mettere al centro le esperienze e le necessità dei pazienti oncologici.

