udinese fiorentina una sfida nel ricordo di astori probabili formazioni e tv

Udine, 2 marzo 2026 – Da quel maledetto 4 marzo 2018, Udinese-Fiorentina non può più essere una partita come le altre. Nella notte di otto anni fa, come è noto, il capitano viola Davide Astori ebbe un malore cardiaco fatale nella notte, nell’albergo dove la squadra gigliata alloggiava prima, appunto, di Udinese-Fiorentina. Inevitabilmente, sarà un giorno di ricordo, ma non solo. Prima del match previste iniziative incentrate sulla prevenzione cardiologica volute da Fiorentina, Udinese, Lega Serie A e dall'Associazione intitolata all'ex capitano viola. Venendo al campo, si gioca alle 20.45 con diretta Dazn, Sky e Now Tv. La Fiorentina cerca continuità dopo i successi di Como e nel derby col Pisa e, soprattutto, ha grande bisogno di 3 punti per ambire a trovarsi in posizioni un po’ meno scomode. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Udinese Fiorentina, otto anni dopo la tragedia: la sfida che rinnova il ricordo di Davide Astori e unisce i tifosi nel segno della memoriaLingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti...

Fiorentina, Udinese e Lega di Serie A unite nel ricordo di Astori: screening cardiologici gratuiti per in tifosi. Come aderireCheck-up gratuiti promossi dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale si svolgeranno nei locali dello stadio dei friulani in date da...

