Fiorentina reazione tardiva al Maradona | il Napoli vince 2-1 e i viola restano in zona retrocessione

La Fiorentina perde 2-1 al Maradona contro il Napoli. La squadra viola ha iniziato male, subendo due gol nel primo tempo, e ha faticato a reagire. Solo nella ripresa ha provato a mettere pressione, ma non è bastato. Con questa sconfitta, i viola restano in zona retrocessione e vedono avvicinarsi i rischi di una classifica complicata.

I gol di Vergara e Gutierrez condannano la squadra di Vanoli, inutile la reazione nella ripresa firmata Solomon. Seconda sconfitta consecutiva per i viola, ora lo scontro diretto col Torino diventa decisivo per la salvezza. Seconda sconfitta consecutiva e classifica che continua a far paura. La Fiorentina cade 2-1 al Maradona contro il Napoli, al termine di una gara dai due volti: primo tempo di grande sofferenza, ripresa più coraggiosa ma non sufficiente per portare a casa punti. I viola restano così al terzultimo posto, sempre più invischiati nella lotta salvezza. L'avvio di gara è complicatissimo per la squadra di Vanoli, schiacciata dal palleggio e dall'intensità del Napoli.

