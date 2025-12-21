Fiorentina-Udinese la Viola torna a vincere | conquistati tre punti pesantissimi
La Fiorentina è tornata a vincere e l’ha fatto in maniera netta contro l’Udinese: il resoconto del match e i marcatori. La Fiorentina, nonostante la difficoltà di questa stagione, ha avuto una reazione importante contro l’Udinese ed è tornata a vincere nettamente in casa propria in questa 16esima giornata di Serie A. Fiorentina-Udinese, finisce 5-1 . 🔗 Leggi su Sportface.it
Fiorentina-Udinese 4-0 | La Viola torna a sorridere Torna al gol Kean | OneFootball - Durante il lungo recupero, al 45+5', la Fiorentina segna anche il terzo gol contro un'Udinese ormai allo sbando: cross di Fagioli e colpo di testa facile per Ndour, posizionamento difensivo ... onefootball.com
Serie A, pokerissimo della Fiorentina: al “Franchi” Udinese battuta 5-1. La classifica aggiornata - Sussulto d’orgoglio da parte della Fiorentina nel match odierno al “Franchi” contro l’Udinese, che torna alla vittoria imponendosi con il risultato di 5- ilovepalermocalcio.com
Fiorentina, prima vittoria ma la contestazione non si placa: 5-1 all'Udinese, doppio Kean - I viola travolgono i friulani e salgono a quota 9 in classifica: di Mandragora, Gudmundsson e Ndour le altre reti ... tuttosport.com
