Guerra Ucraina Zelensky | La Russia si sta preparando a un altro anno di conflitto – Il video

Il conflitto in Ucraina si prospetta ancora lungo, con segnali concreti di una possibile estensione nel tempo. Zelensky avverte che la Russia si sta preparando a un altro anno di guerra, segnalando una persistente minaccia e una situazione di incertezza che richiede attenzione e determinazione. La tensione tra le parti continua a influenzare la stabilità della regione e la vita di milioni di persone coinvolte.

(Agenzia Vista) Kiev, 18 dicembre 2025 "Oggi da Mosca abbiamo sentito l'ennesimo segnale che stanno preparando il prossimo anno per proseguire la guerra. E questi segnali non riguardano solo noi. È importante che i partner li vedano. Ed è importante che non si limitino a vederli, ma che reagiscano. In particolare i partner negli Stati Uniti d'America, che spesso affermano che la Russia presumibilmente voglia porre fine alla guerra: in Russia si sente tutt'altra retorica, tutt'altri segnali. E anche ordini ufficiali rivolti al loro esercito" così il Presidente dell'Ucraina Zelensky, in un video sul suo profilo Telegram.

