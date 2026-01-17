Ucraina Zelensky | Russia prepara nuovi massicci attacchi

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che la Russia sta organizzando nuovi attacchi di grande portata contro l’Ucraina. La notizia, diffusa tramite Telegram, evidenzia una possibile escalation nel conflitto in corso. Resta importante monitorare gli sviluppi per comprendere le implicazioni di questa situazione per la sicurezza regionale e internazionale.

(Adnkronos) – La Russia si sta preparando a lanciare nuovi massicci attacchi contro l'Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. "Abbiamo informazioni dall'intelligence che i russi si stanno preparando per nuovi attacchi massicci. Stiamo parlando con i partner dei missili di difesa aerea, dei sistemi di cui abbiamo tanto bisogno", ha.

