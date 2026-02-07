I carabinieri di Roma hanno effettuato controlli nel quartiere Eur e zone vicine. Durante le operazioni, hanno arrestato una persona e denunciato altri sei. Inoltre, sono state multate 13 prostitute, che sono state trovate senza autorizzazione. I controlli continuano per contrastare il fenomeno della prostituzione illegale nella zona.

Un arresto, sei denunce e 13 multe per prostituzione: questo è il risultato dei controlli effettuati dai carabinieri nel quadrante dell’Eur, a Roma. I militari hanno anche condotto una serie di verifiche sulla circolazione stradale, che hanno portato all’identificazione di 198 persone e a controlli su 69 veicoli. In totale, sono state elevate sanzioni al codice della strada per un importo di circa 1.200 euro. Sequestro di sostanze stupefacenti. Tra i casi più significativi, un 31enne albanese, privo di fissa dimora, è stato controllato mentre si trovava a bordo di un’auto a noleggio in via Marco e Marcelliano, senza apparente motivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli all’Eur e dintorni, un arresto e sei denunce, multate 13 prostitute

Approfondimenti su Roma Eur

Nella serata di ieri, i Carabinieri di Roma Casilina hanno intensificato i controlli nei quartieri di Centocelle, Alessandrino, Casilino, Osteria del Curato e Statuario, nell’ambito delle attività di prevenzione della movida.

Nella zona della stazione, tra via Amendola e viale Pietramellara, la Questura ha svolto controlli mirati, portando all’arresto di una persona e a sei denunce.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

ROMA: SPACCIO DI DROGA E PROSTITUZIONE, I CONTROLLI ALL'EUR

Ultime notizie su Roma Eur

Argomenti discussi: Controlli cc Roma, comandante: Molto importante sicurezza percepita; Pioggia e vento mettono in ginocchio Roma: alberi caduti e auto distrutte. Un ferito all'Eur; Maltempo, oltre dieci alberi caduti a Roma: auto danneggiate, colpito un bus alla Balduina; L’Italia all’avanguardia nei controlli tra blockchain e intelligenza artificiale.

Roma – Controlli dei Carabinieri al campo nomadi di vicolo Salvi, sequestrate 5 auto e multe per oltre 3.500 euro (FOTO)ROMA - In un’azione coordinata e capillare, i Carabinieri della Compagnia di Roma EUR, con il supporto dei colleghi del Gruppo di Roma, hanno condotto un serv ... etrurianews.it

Controlli all’Eur, quattro denunce e Daspo urbano per sei persone a RomaQuattro denunce e sei Daspo urbani sono il bilancio dei controlli dei Carabinieri nel quartiere Eur di Roma, parte di una più ampia attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa. Le ... rainews.it

Proseguono i controlli dei Carabinieri a Roma: l’ultima attività ha riguardato il quartiere Aurelio, con un particolare focus nella zona Cornelia. L’intervento ha portato all’identificazione di 262 persone e al controllo di 78 veicoli. Un cittadino straniero è finito in m x.com

Proseguono i controlli dei Carabinieri a Roma: l’ultima attività ha riguardato il quartiere Aurelio, con un particolare focus nella zona Cornelia. L’intervento ha portato all’identificazione di 262 persone e al controllo di 78 veicoli. Un cittadino straniero è finito in m facebook