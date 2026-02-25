Triplice omicidio di Prati i giudici | De Pau nutriva profondo disprezzo per le prostitute

De De Pau ha mostrato un forte disprezzo verso le prostitute, motivo che i giudici collegano all’omicidio di Prati. Le sue dichiarazioni rivelano sentimenti di ostilità che ha negato in passato, dipingendosi come una vittima. La testimonianza dei periti conferma come tali sentimenti influenzarono le sue azioni. La vicenda si concentra su un gesto violento nato da sentimenti profondi di ostilità. La polizia sta analizzando i dettagli della scena del crimine.

Un profondo disprezzo "che nutre nei confronti delle prostitute – seppur negato da lui nell'interrogatorio nel quale arriva a dipingersi quasi come una loro vittima – è evidente nelle dichiarazioni" rilasciate ai periti in cui "manifesta sentimenti fortemente negativi nei confronti di coloro che esercitano la prostituzione, tanto da arrivare a definire le prostitute 'cattive', anzi 'più cattive che mestieranti'". Così i giudici della terza sezione della Corte d'assise d'appello di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui hanno condannato all'ergastolo Giandavide De Pau per aver ucciso a Prati, nel 2022, tre donne.