Salerno uccide il marito a coltellate | in manette una 54enne

Una donna di 54 anni è stata arrestata in provincia di Salerno dopo aver ucciso il marito con coltellate. I Carabinieri hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto su disposizione della Procura di Nocera Inferiore. La vicenda si è verificata in un contesto di violenza domestica, portando all’arresto della sospettata. La scena del crimine è stata sottoposta a rilievi dagli inquirenti.

