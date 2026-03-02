Accoltella il marito e lo uccide | donna di 54 anni arrestata nel Salernitano

Una donna di 54 anni è stata arrestata dai carabinieri nel Salernitano con l’accusa di aver accoltellato e ucciso il marito ieri, domenica 1° marzo. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo l’accaduto. La donna è stata condotta in caserma e si trova attualmente sotto custodia. La vicenda si è verificata in un’abitazione della zona.

Litiga con il vicino di casa e lo accoltella al volto: donna di 31 anni arrestata a GiuglianoLa lite si è verificata nella serata di ieri, 30 dicembre, alla periferia di Giugliano, nella provincia di Napoli.

Accoltella una donna e poi si suicida lanciandosi dal balcone, lei è grave. E' successo nel SalernitanoSi chiamava Anna Tagliaferri, 40 anni, la donna uccisa a coltellate oggi pomeriggio a Cava de' Tirreni, nel Salernitano.

Atalanta-Napoli, accoltella il marito durante la partita: «Mi stava insultando»Ancora un episodio di maltrattamenti in famiglia. Una violenza di genere, al contrario. A finire in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni, questa volta è però il ... ilmattino.it

Insulta arbitro e VAR durante Atalanta-Napoli: la moglie pensa siano per lei e accoltella il maritoTragedia sfiorata a Capodimonte nella giornata di ieri. Durante la partita tra Atalanta e Napoli, un uomo è stato trasportato di urgenza all'ospedale. tuttomercatoweb.com

Ravenna, 16enne accoltella un ragazzo sul bus. Il padre e la madre si oppongono alla perquisizione: arrestati - facebook.com facebook

