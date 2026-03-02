Turismo | TH ‘conquista’ il villaggio Free Beach di Costa Rei

TH Resorts ha annunciato l'acquisizione del villaggio Free Beach di Costa Rei, segnando un'importante operazione nel settore del turismo. La società ha confermato l'ingresso nella proprietà di questa struttura, ampliando così la propria presenza nel mercato. L'operazione riguarda la gestione e lo sviluppo della location, che si trova in una delle destinazioni più frequentate della regione.

(Adnkronos) – TH Resorts compie un passo strategico nel proprio percorso di crescita e rafforza in modo significativo la propria presenza in Sardegna con la firma di un accordo di gestione di lungo periodo per il TH Free Beach Costa Rei, storico villaggio da oltre 400 camere tra i più rilevanti dell'isola. L'intesa, siglata con.