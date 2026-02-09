Ieri a San Rossore si è svolta una corsa speciale dedicata a Luigi Toni, ex collaboratore della società ippica Alfea. La competizione, una condizionata di classe 2, ha visto in pista sette cavalli di oltre quattro anni, tutti in cerca di riconoscimenti. Alla fine, Native Beach ha conquistato il premio

Luigi Toni, che fu a lungo un prezioso collaboratore della società ippica Alfea, è stato ricordato ieri a San Rossore con una corsa dedicata che era al centro del pomeriggio ippico, una condizionata di classe 2 alla cui ricca moneta concorrevano sette ottimi soggetti di 4 anni e oltre. Favori del pronostico orientati su Monello Sabino ma pronostico aperto a soluzioni diverse e tutte plausibili. A produrre lo scatto decisivo è stato Native Beach che ha fatto letteralmente il vuoto lasciando l’intramontabile Amabile, memore del suo bel “Pisa” vinto tre anni fa, a difendere il posto d’onore. Stefano Toni ha premiato Claudio Colombi, il fantino del cavallo vincitore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Native Beach in solitaria. Conquista il premio "Toni"

Approfondimenti su NativeBeach Italian

Oggi all’ippodromo di San Rossore si corre per Luigi Toni, che ha avuto un ruolo importante negli anni ’80 e ’90 come collaboratore e amico di Alfea.

Nella tredicesima giornata del campionato di serie A1 maschile, la Pro Recco si impone sull'AN Brescia con il risultato di 13-11, conquistando la testa della classifica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su NativeBeach Italian

Argomenti discussi: Native Beach in solitaria. Conquista il premio Toni.

Carlo Esposito. Maile · I Got You (Instrumental). Marina di Praia is a charming, natural fjord beach in Praiano #marinadipraia #praiano #AmalfiCoastDreams #amalficoast facebook