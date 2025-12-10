Villaggio di Natale a Latina | il primo weekend conquista la città

Il primo weekend del Villaggio di Natale 2025 a Latina ha registrato un’affluenza record e un entusiasmo diffuso tra i visitatori. La manifestazione, allestita nel centro della città, ha attirato famiglie e giovani, offrendo atmosfere festive e tante attività. Un inizio promettente che annuncia un evento natalizio di grande successo per la città.

Latina, 10 dicembre 2025 – Il primo weekend del Villaggio di Natale 2025 a Latina ha registrato un’affluenza straordinaria e un forte gradimento da parte della cittadinanza. Famiglie, bambini e visitatori di ogni età hanno partecipato in massa alle attività proposte, confermando fin da subito il valore di questo progetto come punto di riferimento per la comunità durante le festività. Questo primo fine settimana del Natale 2025 ha mostrato u n modello virtuoso di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e il ricco tessuto associativo della città. Il Villaggio di Natale, pronto ad accogliere i cittadini ogni fine settimana, non è solo un luogo di festa, ma un vero e proprio catalizzatore per la valorizzazione del legame socio-culturale del territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Mugnano del Cardinale: arriva il Villaggio di Babbo Natale

Il Villaggio di Natale, magia incontaminata all’oasi di Campocatino

Il mega villaggio di Natale di 1.500 mq che apre a ottobre non lontano da Como

Il villaggio di Natale in piazzetta Reale a Torino, e l'albero di Natale a Palazzo Civico. E che sia magia... #alberidinatale #MagiaDelNatale #christmasiscoming #arrivailnatale #natale #alberodinatale #christmastree #Christmas #lavostragiorgina #torino #m Vai su Facebook

Villaggio di Natale a Latina: il primo weekend conquista la città - Il villaggio è aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio e ogni fine settimana diventerà teatro di spettacoli, momenti inclusivi, laboratori e attività ... Lo riporta ilfaroonline.it