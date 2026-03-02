Tumore scambiato per un ematoma morto 14enne | verso il processo per un medico

Le indagini sulla morte di un ragazzo di 14 anni, avvenuta nel 2023 a Capua, sono state concluse. Si prepara un procedimento giudiziario contro un medico che non avrebbe riconosciuto un tumore, inizialmente scambiato per un ematoma. La vicenda riguarda la diagnosi errata che avrebbe impedito un intervento tempestivo, portando alla tragica perdita del giovane.