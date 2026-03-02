Tumore scambiato per un ematoma morto 14enne | verso il processo per un medico
Le indagini sulla morte di un ragazzo di 14 anni, avvenuta nel 2023 a Capua, sono state concluse. Si prepara un procedimento giudiziario contro un medico che non avrebbe riconosciuto un tumore, inizialmente scambiato per un ematoma. La vicenda riguarda la diagnosi errata che avrebbe impedito un intervento tempestivo, portando alla tragica perdita del giovane.
Scambiano un tumore per una contusione e Carmine muore a 15 anni. Per i PM fu omicidio: si va verso il processoLa Procura contesta il reato di omicidio colposo, ritenendo che l’errore diagnostico abbia determinato un ritardo decisivo nell’individuazione della patologia oncologica e nell’avvio delle cure necess ... casertace.net
Tumore scambiato per un ematoma al ginocchia, medico rischia il processoAvviso di conclusione delle indagini preliminari per Mauro Di Costanzo responsabile di Ortopedia della Clinica Villa Fiorita. E' indagato per l'omicidio colposo di Carmine Puccinelli, 14enne napoletan ... casertanews.it