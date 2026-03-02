Tumore scambiato per un ematoma | concluse indagini per l’uccisione dell’adolescente napoletano Carmine Puccinelli Per i PM fu omicidio | si va verso il processo!

Le indagini sull’uccisione dell’adolescente napoletano sono state concluse. I pubblici ministeri hanno stabilito che si tratta di un omicidio, dopo aver accertato che un tumore è stato erroneamente interpretato come un ematoma. Ora si attende il processo, e lo studio legale coinvolto afferma che si cerca la verità e la responsabilità davanti a un Tribunale.

Lo Studio Associati Maior: “Ora verità e responsabilità davanti a un Tribunale”.. Lo Studio Associati Maior, con gli avvocati Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo, rende noto che sono state concluse le indagini a carico del medico Di Costanzo Mauro della clinica Villa Fiorita di Capua per la morte del giovane Carmine Puccinelli, il ragazzo di 14 anni deceduto nel dicembre 2023 a seguito di un tumore al ginocchio che, secondo l’accusa, venne inizialmente scambiato per un semplice ematoma. La Procura contesta il reato di omicidio colposo, ritenendo che l’errore diagnostico abbia determinato un ritardo decisivo nell’individuazione della patologia oncologica e nell’avvio delle cure necessarie, compromettendo in modo irreversibile le possibilità terapeutiche del giovane paziente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Tumore scambiato per un ematoma: concluse indagini per l’uccisione dell’adolescente napoletano Carmine Puccinelli. Per i PM fu omicidio: si va verso il processo! Tumore scambiato per un ematoma: concluse indagini per la morte di Carmine Puccinelli. Per i PM fu omicidio: si va verso il processoTempo di lettura: 2 minutiLo Studio Associati Maior, con gli avvocati Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo, rende... Alessandra Martines rompe il silenzio sul tumore della figlia: “Fu scambiato per mononucleosi”Alessandra Martines è tornata ospite a Verissimo e ha parlato della battaglia più difficile della sua vita: quella affrontata insieme alla figlia...