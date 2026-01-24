Alessandra Martines rompe il silenzio sul tumore della figlia | Fu scambiato per mononucleosi

Alessandra Martines è intervenuta a Verissimo per condividere un momento difficile della sua vita, quello della battaglia contro il linfoma di Hodgkin della figlia Stella. La nota attrice ha spiegato come il tumore sia stato inizialmente scambiato per mononucleosi, rendendo più complesso il percorso di diagnosi e cura. Un racconto che evidenzia l’importanza di attenzione e tempestività nelle diagnosi oncologiche.

Alessandra Martines è tornata ospite a Verissimo e ha parlato della battaglia più difficile della sua vita: quella affrontata insieme alla figlia Stella contro un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Una confessione arrivata dopo anni di silenzio, che ha commosso il pubblico e Silvia Toffanin. “L’altra volta che ero venuta qui non ero pronta a parlarne”, ha spiegato l’attrice 62enne, che in Italia è ricordata anche come showgirl e come star di Fantaghirò. Un dolore vissuto con riserbo, in un momento già devastante della sua vita: “È stato tutto in contemporanea: prima mia mamma, poi mia figlia, e mi hanno comunicato che Stella aveva un cancro” La diagnosi è arrivata quando Stella, nata nel 1998 dalla relazione con il regista francese Claude Lelouch, aveva appena 21 anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

