Tuffo nella notte del 4 dicembre 1563 al castello La Grua Talamanca | torna Murder in Carini Castle
Il castello La Grua Talamanca di Carini ospita una stanza che, secondo la leggenda, conserva ancora l’impronta di una mano insanguinata lasciata nel 1563. La notte del 4 dicembre di quell’anno, si dice, si siano verificati eventi drammatici che ancora oggi alimentano misteri e racconti popolari. La stanza rimane chiusa e non accessibile al pubblico, mantenendo vivo il fascino di quel passato inquieto.
C'è una stanza nel Castello di Carini dove il tempo si è fermato al 4 dicembre 1563. Una stanza dove, secondo la leggenda, su un muro compare ancora l'impronta di una mano insanguinata. La mano di una donna che stava morendo. La mano di Laura Lanza, la baronessa di Carini.Sabato 14 marzo, alle.
