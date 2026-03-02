Tuffo nella notte del 4 dicembre 1563 al castello La Grua Talamanca | torna Murder in Carini Castle

Il castello La Grua Talamanca di Carini ospita una stanza che, secondo la leggenda, conserva ancora l’impronta di una mano insanguinata lasciata nel 1563. La notte del 4 dicembre di quell’anno, si dice, si siano verificati eventi drammatici che ancora oggi alimentano misteri e racconti popolari. La stanza rimane chiusa e non accessibile al pubblico, mantenendo vivo il fascino di quel passato inquieto.