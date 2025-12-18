Torna Candle Castle, un'esperienza unica tra le mura di un antico castello di Carini. Immagina un’atmosfera magica, illuminata da centinaia di candele, mentre la musica avvolge ogni angolo, trasformando il luogo in un incanto di suoni e luci. Un evento che unisce storia, emozione e atmosfera intima, regalando momenti indimenticabili sotto un cielo stellato.

© Palermotoday.it - Torna candle castle: concerto a lume di candela al castello di Carini

Immagina il silenzio di un castello antico. Centinaia di candele accese. La musica che avvolge ogni arco, ogni pietra, ogni emozione. Candle Castle è molto più di un concerto: è un’esperienza immersiva a lume di candela, dove le grandi melodie di Coldplay, Queen e Abba risuonano in una cornice. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

