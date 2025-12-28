The lady of Carini l' enigma svelato | l' appuntamento al castello La Grua

Il 9 gennaio 2026, al castello La Grua di Carini, si sveleranno nuovi dettagli sulla figura della Baronessa, un personaggio avvolto da leggenda. La serata offrirà un’occasione per approfondire la storia e le testimonianze legate alla figura della lady di Carini, contribuendo a chiarire un mistero antico. Un evento dedicato a chi desidera conoscere meglio il passato di questo luogo simbolico e le storie che lo rendono unico.

Il fantasma della baronessa è tornato.?Il 9 gennaio 2026 la storia della Baronessa di Carini verrà riscritta per sempre. Torna "The lady of Carini", la visita teatralizzata (con cicerone) di Liberi Tutti Aps che da più di due anni avvince i visitatori del Castello di Carini; questa volta però. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

