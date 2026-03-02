Si conclude a Montreal la prima tappa della Coppa del Mondo di tuffi, con la Cina che ha dominato l’ultima giornata, vincendo tutte le prove. Nella gara femminile dalla piattaforma, Sarah Jodoin Di Maria ha conquistato il quarto posto, rappresentando il miglior risultato italiano. La competizione ha visto le migliori nazionali del settore sfidarsi tra esibizioni di alto livello in un contesto internazionale.

Cala il sipario a Montreal sulla prima tappa della Coppa del Mondo di tuffi. Un’ultima giornata ancora nel segno della Cina, che ha completato il suo en plein, mentre l’Italia può essere soddisfatta per il bellissimo quarto posto di Sarah Jodoin Di Maria dalla piattaforma. Una prestazione decisamente di alto livello per l’azzurra, che ha davvero ottenuto il massimo possibile visto che il podio era completamente fuori portata. Jodoin Di Maria ha concluso con un punteggio complessivo di 333.40, precedendo l’americana Ellireese Niday (320.70) e l’australiana Ellie Cole (310.80). Un inizio fenomenale per Di Maria con un eccellente doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo carpiato da 76. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tuffi, Jodoin Di Maria ottima quarta in Coppa del Mondo a Montreal. Poker cinese nell’ultima giornata

Tuffi, Tocci/Marsaglia sesti in Coppa del Mondo a Montreal. La Cina cala il pokerQuattro finali in questa terza giornata della Coppa del Mondo a Montreal, ma solo una vedeva presenti italiani.

Tuffi, Jodoin Di Maria in finale dalla piattaforma a Montreal. Italia ottava nel Team EventNella seconda giornata della Coppa del Mondo di tuffi a Montreal arriva la prima qualificazione ad una finale per l’Italia.

Contenuti e approfondimenti su Jodoin Di Maria.

Temi più discussi: Tuffi, Jodoin Di Maria in finale dalla piattaforma a Montreal. Italia ottava nel Team Event; World Cup. Gli azzurri per Montreal e Guadalajara. Aggiornamento; Tuffi, i convocati dell’Italia per i primi due appuntamenti in Coppa del Mondo: assenti Pellacani e Santoro; Tuffi Jodoin Di Maria in finale dalla piattaforma a Montreal Italia ottava nel Team Event.

Tuffi, Jodoin Di Maria in finale dalla piattaforma a Montreal. Italia ottava nel Team EventNella seconda giornata della Coppa del Mondo di tuffi a Montreal arriva la prima qualificazione ad una finale per l'Italia. A centrare questo traguardo è ... oasport.it

World Cup. Jodoin di Maria in finale. Out Tocci e Belotti dai 3 metriLe eliminatorie dai 3 metri maschili aprono la seconda giornata dell'unica tappa della World Cup in programma a Montreal, in Canada, fino a domenica 1º marzo. Mancano l'accesso alla finale un comunque ... federnuoto.it

Sarah Jodoin Di Maria is an Italian Diver ! x.com

Bienos dias Amigos l'altro giorno in navigazione per andare all'isola di SAONA abbiamo avuto un regalo molto raro ed emozionante, avvistamento delle Balene, erano affianco alla nostra barca uno SPETTACOLO Vanite con noi in questo bellissim facebook