tuffi jodoin di maria in finale dalla piattaforma a montreal italia ottava nel team event

Nella seconda giornata della Coppa del Mondo di tuffi a Montreal arriva la prima qualificazione ad una finale per l’Italia. A centrare questo traguardo è Sarah Jodoin Di Maria, che riesce a conquistare il pass per l’ultimo atto dalla piattaforma. Eliminazione invece per Giovanni Tocci e Stefano Belotti dai tre metri, mentre nel team event la squadra azzurra termina all’ottavo posto. Missione compiuta dunque per Sarah Jodoin Di Maria, che ha terminato al decimo posto con il punteggio complessivo di 300.95. Un ottimo inizio di gara con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento (68.80), poi è arrivata una sbavatura nel triplo e mezzo avanti carpiato (54. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tuffi, azzurri eliminati nei preliminari del day-1 in Coppa del Mondo a Montreal: out Pizzini dai 3 metri, Giovannini e Conte dalla piattaformaCalato il sipario sulla prima giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo di tuffi in programma a Montreal (Canada).

Milano Cortina 2026, Team Event: Italia terza dopo i programmi corti e in piena corsa per la finaleDopo tre segmenti su quattro, la squadra azzurra del pattinaggio di figura è al terzo posto con 22 punti: decisive le prestazioni di Guignard-Fabbri,...

