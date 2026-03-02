Tudor rischia sanzioni dopo la sconfitta del Tottenham con il Fulham Che cosa ha fatto l’ex tecnico della Juve e la posizione della FA

Igor Tudor, ex tecnico della Juventus, è sotto esame dopo la recente sconfitta del Tottenham contro il Fulham. La Football Association sta valutando eventuali provvedimenti disciplinari in relazione alle sue azioni durante la partita. Al momento non sono state annunciate decisioni ufficiali, ma l’attenzione si concentra sulle possibili sanzioni che potrebbero essere comminate all’allenatore.

Igor Tudor rischia aspre sanzioni dopo la sconfitta del suo Tottenham con il Fulham. Ecco cosa ha fatto l’ex tecnico della Juventus. Igor Tudor è finito al centro di una pesante polemica in Inghilterra. Dopo la sconfitta subita dal suo Tottenham contro il Fulham, l’ex difensore bianconero ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo che potrebbero costargli caro a livello disciplinare. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE Tudor ha puntato il dito contro la direzione di gara, definendo il fischietto un “arbitro di casa” e sostenendo apertamente che quest’ultimo “non capisce di calcio”. La rabbia del tecnico è scaturita da un episodio specifico che ha visto protagonista Raul Jimenez, autore di un presunto fallo su Radu Dragusin in occasione del gol del vantaggio avversario, dicendo « Non stava pensando alla palla, stava pensando a come barare ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

