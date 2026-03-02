Dopo la sconfitta del Tottenham, il tecnico Tudor si è scagliato contro l’arbitro e alcuni giocatori, arrivando a criticare apertamente le decisioni prese durante la partita. La squadra sta vivendo un momento difficile, con risultati negativi che alimentano le tensioni all’interno del club. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Nel contesto della Premier League, il Tottenham sta attraversando una fase delicata, con una serie di risultati negativi che aumentano la pressione su tutta la squadra e sullo staff tecnico. La sconfitta interna contro il Fulham ha aperto una spirale di preoccupazione, lasciando i londinesi a soli quattro punti dalla zona retrocessione. Al fischio finale, l’allenatore ha espresso una reazione ferma e articolata, segnata da una dura analisi della partita e da richiami alla necessaria reazione collettiva. Nel mirino di Tudor è finita la gestione del cronometro della partita e, soprattutto, l’azione che ha portato al gol di Harry Wilson. Secondo l’allenatore, l’azione decisiva era viziata da una spinta evidente di Raúl Jiménez su Radu Dragusin, contatto che avrebbe dovuto interrompere l’azione e annullare la giocata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Tudor esplode dopo la sconfitta del Tottenham: arbitro e giocatori nel mirino, le parole del tecnico

