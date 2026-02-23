Igor Tudor definisce la squadra del Tottenham buoni giocatori con cattive abitudini dopo la sconfitta dell’Arsenal

Igor Tudor commenta che i giocatori del Tottenham sono “buoni, ma con cattive abitudini” dopo la sconfitta contro l’Arsenal. La squadra ha subito quattro gol, evidenziando le difficoltà difensive e la mancanza di coordinamento in campo. Tudor insiste sulla necessità di migliorare la disciplina e l’attenzione durante le partite. La squadra affronta subito un nuovo impegno e deve reagire rapidamente alle critiche.

Il nuovo allenatore del Tottenham Hotspur, Igor Tudor, non ha tirato pugni in una valutazione post partita dopo il crollo per 4-1 della sua squadra contro l'Arsenal. Nella sua prima partita in carica al Tottenham Hotspur Stadium, il tattico croato ha assistito a una prestazione che, a suo avviso, è stata minata da "cattive abitudini" radicate all'interno della squadra. Nonostante la pesante sconfitta, che lascia gli Spurs a languire al 16° posto, Tudor rimane ribelle riguardo alle prospettive di sopravvivenza della squadra, anche se la sua diagnosi dell'attuale cultura dello spogliatoio è stata severa.

Tudor rivendica l’Arsenal “ad un altro livello” dopo aver subito la prima sconfitta in casa del TottenhamIgor Tudor attribuisce l’inaspettata sconfitta dell’Arsenal contro il Tottenham a una giornata negativa per la squadra.

Igor Tudor nuovo allenatore del Tottenham, in Champions potrebbe ritrovare la Juve da avversarioIgor Tudor diventa il nuovo allenatore del Tottenham dopo aver lasciato la Juventus, sua ex squadra, a causa di risultati deludenti.

