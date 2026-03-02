La Juventus ha recentemente mostrato determinazione con Gatti che, nel finale, si è spostato in attacco e ha segnato un gol decisivo contro la Roma. La squadra ha dimostrato ancora una volta di avere carattere, mentre il difensore si candida ufficialmente come possibile centravanti per le prossime partite. La partita si è conclusa con un risultato che potrebbe influenzare il proseguo della stagione.

La Juve ha di nuovo messo in campo grinta e carattere, come quello di Gatti che nel finale da punta ha riacciuffato la Roma e ha siglato un gol che può cambiare la stagione. Una rete che ha permesso alla Juve di restare a quattro punti dalla squadra di Gasperini. Al termine del match, il difensore e tanti altri protagonisti hanno analizzato la sfida. E le parole non sono state banali, con il centrale che ha provato anche a scherzare sulla sua capacità di fare gol: “Da punta ne fari 15-20”. E servirebbero tanto a Spalletti vista la mancanza di un bomber in area. Gatti a Dazn ha parlato subito del gol fatto nel finale: “Non me ne sono neanche reso conto, ero sul filo del fuorigioco, ma è veramente un gol importante che ci tiene attaccati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Gatti si candida! Juve, hai il centravanti

TS – Chiesa-Juve, ecco l’offerta e ci sono due fattori chiave. Scambio Loftus-Cheek con Gatti, si può!TORINO – Non solo il campo e le sue verità, ma quella di oggi rischia di essere una giornata decisiva anche sul fronte mercato.

TS – Inter-Juve, ecco quando si gioca! Anticipi e posticipi Serie A 25ª-26ª giornata: il quadro completoLa Lega calcio ha ufficializzato anticipi e posticipi della Serie A fino alla 26esima giornata di campionato, ovvero fino al prossimo 23 febbraio.