TS – Chiesa-Juve ecco l’offerta e ci sono due fattori chiave Scambio Loftus-Cheek con Gatti si può!
La possibilità di uno scambio tra Loftus-Cheek e Gatti tra Torino e Juventus apre nuovi scenari di mercato. La proposta, ancora da confermare, rappresenta un’ipotesi concreta che potrebbe influenzare le strategie delle due società. In un contesto di incessanti discussioni e rumors, questa trattativa si inserisce tra le variabili che potrebbero definire il futuro delle squadre nel breve termine.
2026-01-12 11:15:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: TORINO – Non solo il campo e le sue verità, ma quella di oggi rischia di essere una giornata decisiva anche sul fronte mercato. È praticamente pronta l’offerta al Liverpool per Federico Chiesa: già nelle prossime ore arriverà la comunicazione ai Reds sulle intenzioni formali dei bianconeri, chiamati ad alzare inevitabilmente la posta per rispondere alle richieste degli inglesi. La formula del prestito rimarrà invariata, si lavora però sulla trasformazione del diritto di riscatto in obbligo. Come e quando eventualmente far scattare l’acquisto a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Loftus Cheek Juve, lo scambio col Milan per Gatti si può! L’ipotesi stuzzica Spalletti
Leggi anche: Loftus-Cheek Juve affare da ultimi giorni di mercato! Rivelazione sul centrocampista del Milan, e quello scambio con Gatti… I dettagli
Chiesa- #Juve, ecco l’offerta e ci sono due fattori chiave. Scambio Loftus-Cheek con Gatti, si può! x.com
#Chiesa #Juventus #Slot esce allo scoperto - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.