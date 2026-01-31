TS – Inter-Juve ecco quando si gioca! Anticipi e posticipi Serie A 25ª-26ª giornata | il quadro completo
La Lega calcio ha ufficializzato anticipi e posticipi fino alla 26esima giornata di campionato, che si chiuderà il 23 febbraio. La partita tra Inter e Juventus si giocherà in data ancora da definire, mentre gli altri incontri sono stati già programmati. La stagione entra nel vivo e i tifosi sono in attesa di conoscere date e orari dei prossimi incontri.
2026-01-31 13:46:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: La Lega calcio ha ufficializzato anticipi e posticipi della Serie A fino alla 26esima giornata di campionato, ovvero fino al prossimo 23 febbraio. Alla 25ª ci sarà la fondamentale sfida tra la Juventus di Luciano Spalletti e l’ Inter di Cristian Chivu a San Siro, con le due compagini che scenderanno in campo il prossimo 14 febbraio – nel giorno di San Valentino – alle ore 20:45. Un sabato che potrebbe rivelarsi decisamente pirotecnico, con l’ultima sfida tra bianconeri e nerazzurri risalente allo scorso settembre, terminata con un incredibile 4-3 per la Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondimenti su Serie A Calendario
Calendario Juve Serie A, anticipi e posticipi 25ª e 26ª giornata: quando si gioca con Inter e Como. Orari e date ufficiali
La Juventus ha ufficializzato il calendario delle partite di campionato nelle giornate 25 e 26.
Calendario Inter, anticipi e posticipi della 25a e della 26a giornata di Serie A! Ecco quando si gioca il Derby d’Italia
L’Inter conosce le date dei prossimi impegni.
Ultime notizie su Serie A Calendario
Argomenti discussi: Champions League, ultima giornata: ecco gli obiettivi di Inter, Atalanta, Napoli e Juve; TS - Borussia-Inter, la sorpresa potrebbe essere Pio dal 1': ecco perché Chivu ci sta pensando; Champions League. Sorteggiati i playoff: ecco le avversarie delle formazioni italiane; Champions League, oggi il sorteggio per Inter, Juve e Atalanta: orario e dove vederlo.
Pagina 1 | Inter-Juve, ecco quando si gioca! Anticipi e posticipi Serie A 25ª-26ª giornata: il quadro completoLa Lega calcio ha reso noti gli orari ufficiali delle prossime gare di Serie A: il giorno della gara tra bianconeri e nerazzurri ... tuttosport.com
Incognita data per Inter-Juventus: San Siro (ufficialmente) è occupato fino al 14 febbraio, il puntoCon la qualificazione dell'Inter ai playoff di Champions League, contro una tra Bodo Glimt e Benfica, diventa importante per i nerazzurri riuscire a distanziare il più possibile gli impegni a febbraio ... msn.com
Inter-Juve, ecco quando si gioca! Anticipi e posticipi Serie A 25ª-26ª giornata: il quadro completo facebook
Calendario #Juve (25-26 giornata) 14/02 Inter-Juve ore 20.45 21/02 Juve-Como ore 15 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.