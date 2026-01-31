TS – Inter-Juve ecco quando si gioca! Anticipi e posticipi Serie A 25ª-26ª giornata | il quadro completo

La Lega calcio ha ufficializzato anticipi e posticipi fino alla 26esima giornata di campionato, che si chiuderà il 23 febbraio. La partita tra Inter e Juventus si giocherà in data ancora da definire, mentre gli altri incontri sono stati già programmati. La stagione entra nel vivo e i tifosi sono in attesa di conoscere date e orari dei prossimi incontri.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.