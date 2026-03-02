Trump | Stiamo massacrando l' Iran E non esclude l' invio di truppe Anche Israele valuta l' offensiva di terra I Pasdaran | colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Da xml2.corriere.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump: «Tutti uccisi i candidati per il controllo dell'Iran». I media: «Esplosioni vicino all'impianto nucleare di Isfahan». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

trump stiamo massacrando l iran e non esclude l invio di truppe anche israele valuta l offensiva di terra i pasdaran colpita una petroliera nello stretto di hormuz 160droni di teheran su cipro
© Xml2.corriere.it - Trump: «Stiamo massacrando l'Iran». E non esclude l'invio di truppe. Anche Israele valuta l'offensiva di terra. I Pasdaran: colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Leggi anche: Trump: «Stiamo massacrando l'Iran, andremo avanti a lungo». E con Israele non esclude l'invio di truppe di terra. I Pasdaran: colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Leggi anche: Trump: «Stiamo massacrando l'Iran, andremo avanti a lungo». E non esclude l'invio di truppe di terra. I Pasdaran: colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi

Video Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Anche Israele.

Discussioni sull' argomento Sempre più guerra. Operazione cintura di fuoco, centinaia di bombe Idf su Teheran; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'; Terzo giorni di guerra in Iran, tutte le notizie; Trump: L'Iran avrebbe potuto colpire l'Europa.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.