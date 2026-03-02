Trump | Stiamo massacrando l' Iran andremo avanti a lungo E con Israele non esclude l' invio di truppe di terra I Pasdaran | colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Da xml2.corriere.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che si sta proseguendo con azioni contro l’Iran e ha indicato la possibilità di inviare truppe di terra a Israele. Nel frattempo, i Pasdaran hanno riferito di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz e di aver inviato droni su Cipro. Le fonti di stampa segnalano anche esplosioni nelle vicinanze di alcune aree.

Trump: «Tutti uccisi i candidati per il controllo dell'Iran». I media: «Esplosioni vicino all'impianto nucleare di Isfahan». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

trump stiamo massacrando l iran andremo avanti a lungo e con israele non esclude l invio di truppe di terra i pasdaran colpita una petroliera nello stretto di hormuz 160droni di teheran su cipro
© Xml2.corriere.it - Trump: «Stiamo massacrando l'Iran, andremo avanti a lungo». E con Israele non esclude l'invio di truppe di terra. I Pasdaran: colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Leggi anche: Trump: «Stiamo massacrando l'Iran, andremo avanti a lungo». E non esclude l'invio di truppe di terra. I Pasdaran: colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Leggi anche: Trump: "In un'ora annientata la leadership dell'Iran, andremo avanti a lungo". E non esclude l'invio di truppe di terra. I Pasdaran: colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Trump bombarderà l'Iran La diretta con Alessandro Orsini

Video Trump bombarderà l'Iran? La diretta con Alessandro Orsini

Una selezione di notizie su Droni di Teheran.

Discussioni sull' argomento Sempre più guerra. Operazione cintura di fuoco, centinaia di bombe Idf su Teheran; Terzo giorni di guerra in Iran, tutte le notizie; Trump: L'Iran avrebbe potuto colpire l'Europa; Trump: Stiamo massacrando gli iraniani, presto arriverà una grande ondata.

droni di teheran trump stiamo massacrando lIran, Trump: «Li stiamo massacrando. Arriverà una grande ondata». La cintura di fuoco e le esplosioni vicino al sito nucleare«Li stiamo massacrando. Penso che stia andando molto bene». Intervistato dalla Cnn, Donald Trump usa toni durissimi per ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.