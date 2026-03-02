Trump | Stiamo massacrando l' Iran andremo avanti a lungo E con Israele non esclude l' invio di truppe di terra I Pasdaran | colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che si sta proseguendo con azioni contro l’Iran e ha indicato la possibilità di inviare truppe di terra a Israele. Nel frattempo, i Pasdaran hanno riferito di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz e di aver inviato droni su Cipro. Le fonti di stampa segnalano anche esplosioni nelle vicinanze di alcune aree.