Trump | In un' ora annientata la leadership dell' Iran andremo avanti a lungo E non esclude l' invio di truppe di terra I Pasdaran | colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro
Il presidente ha dichiarato che in un'ora sarebbe stata annientata la leadership dell'Iran e ha affermato che il suo governo continuerà a lungo su questa strada, senza escludere l'invio di truppe di terra. I Pasdaran hanno riferito di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz, mentre droni provenienti da Teheran sono stati segnalati sopra Cipro. Inoltre, il presidente ha commentato che tutti i candidati per il controllo dell'Iran sono stati eliminati, mentre le notizie parlano di esplosioni nelle vicinanze di alcune aree.
Pasdaran: "Attaccata petroliera nello stretto di Hormuz"Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha attaccato una petroliera collegata agli Usa nello Stretto di Hormuz.
Donald Trump ne souhaite pas la guerre en Iran parce qu'il l'avait promis à son électorat MAGA
Altri aggiornamenti su Droni di Teheran.
Si allarga la guerra in Medio Oriente, l’Iran: «Non negozieremo con gli Usa». Trump: «Li stiamo massacrando, presto una grande ondata»Israele e Stati Uniti intensificano i bombardamenti sul territorio iraniano mentre Hezbollah lancia missili e droni nel nord di Israele, segnando una nuova fase del conflitto regionale. lagazzettadelmezzogiorno.it
Droni verso la base Gb a Cipro. Tre caccia Usa abbattuti da fuoco amico. Trump non esclude l'invio di soldatiIl presidente Usa: 'Stiamo massacrando l'Iran, presto arriverà la grande ondata'. Il conflitto si allarga. Israele attacca il Libano. Media, morta la moglie di Khamenei. Ucciso a Beirut il capo dell'i ... ansa.it
NEWS -La #guerra in Medio Oriente si allarga e tocca per la prima volta in modo diretto il territorio europeo. Nella notte, droni attribuiti a #Teheran hanno colpito obiettivi a #Cipro, aprendo un nuovo fronte che rischia di trascinare l’Europa in un conflitto sempr - facebook.com facebook
#NEWS - La #guerra si allarga. #Israele attacca il #Libano, decine di morti. Gli #Usa: 'Tre caccia F-15 abbattuti in #Kuwait da fuoco amico'. Intercettati due droni diretti verso la base di #Londra a #Cipro. I Paesi arabi del #Golfo: 'Gli attacchi di #Teheran intolle x.com