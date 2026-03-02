Trump | In un' ora annientata la leadership dell' Iran andremo avanti a lungo E non esclude l' invio di truppe di terra I Pasdaran | colpita una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Il presidente ha dichiarato che in un'ora sarebbe stata annientata la leadership dell'Iran e ha affermato che il suo governo continuerà a lungo su questa strada, senza escludere l'invio di truppe di terra. I Pasdaran hanno riferito di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz, mentre droni provenienti da Teheran sono stati segnalati sopra Cipro. Inoltre, il presidente ha commentato che tutti i candidati per il controllo dell'Iran sono stati eliminati, mentre le notizie parlano di esplosioni nelle vicinanze di alcune aree.