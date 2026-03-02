Trump | in un' ora annientata la leadership dell' Iran andremo avanti a lungo E non esclude l' invio di truppe di terra I Pasdaran | attaccata una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che in un'ora è stata annientata la leadership dell'Iran e ha affermato che il paese andrà avanti a lungo, senza escludere l'invio di truppe di terra. I Pasdaran hanno riferito di aver attaccato una petroliera nello stretto di Hormuz e di aver inviato droni su Cipro. Inoltre, ha affermato che tutti i candidati per il controllo dell'Iran sono stati uccisi, mentre i media segnalano esplosioni nelle vicinanze.