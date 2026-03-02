Trump | in un' ora annientata la leadership dell' Iran andremo avanti a lungo E non esclude l' invio di truppe di terra I Pasdaran | attaccata una petroliera nello stretto di Hormuz | Droni di Teheran su Cipro
Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che in un'ora è stata annientata la leadership dell'Iran e ha affermato che il paese andrà avanti a lungo, senza escludere l'invio di truppe di terra. I Pasdaran hanno riferito di aver attaccato una petroliera nello stretto di Hormuz e di aver inviato droni su Cipro. Inoltre, ha affermato che tutti i candidati per il controllo dell'Iran sono stati uccisi, mentre i media segnalano esplosioni nelle vicinanze.
Donald Trump ne souhaite pas la guerre en Iran parce qu'il l'avait promis à son électorat MAGA
Droni verso la base Gb a Cipro. Tre caccia Usa abbattuti da fuoco amico. Trump non esclude l'invio di soldatiIl presidente Usa: 'Stiamo massacrando l'Iran, presto arriverà la grande ondata'. Il conflitto si allarga. Israele attacca il Libano. Media, morta la moglie di Khamenei. Ucciso a Beirut il capo dell'i ... ansa.it
Non avranno mai un’arma nucleare: la linea dura di Trump contro TeheranDonald Trump aggiorna dalla Casa Bianca sulle operazioni contro l’Iran: Avevamo previsto quattro settimane, ci abbiamo messo un’ora. blogsicilia.it
NEWS -La #guerra in Medio Oriente si allarga e tocca per la prima volta in modo diretto il territorio europeo. Nella notte, droni attribuiti a #Teheran hanno colpito obiettivi a #Cipro, aprendo un nuovo fronte che rischia di trascinare l’Europa in un conflitto sempr - facebook.com facebook
#NEWS - La #guerra si allarga. #Israele attacca il #Libano, decine di morti. Gli #Usa: 'Tre caccia F-15 abbattuti in #Kuwait da fuoco amico'. Intercettati due droni diretti verso la base di #Londra a #Cipro. I Paesi arabi del #Golfo: 'Gli attacchi di #Teheran intolle x.com