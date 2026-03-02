Scintille Tajani-Conte sull' Iran a suon di Giuseppi e Toni

Nelle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, il confronto tra Tajani e Conte si intensifica durante l'informativa sui fatti in Iran. I due si sono scambiati battute e toni accesi, con riferimenti diretti a personaggi politici e alle loro posizioni. La discussione si è svolta in un clima di crescente tensione, evidenziando le divergenze tra i protagonisti sull’argomento.

AGI - Il clima si surriscalda nelle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, durante l'informativa dei ministri Crosetto e Tajani sulla situazione in Iran. È il titolare della Farnesina che, nelle repliche alle domande dei parlamentari, perde un po' la pazienza e altrettanto fa il leader M5s Giuseppe Conte, con la conseguenza che entrambi alzano il tono della voce. A far scoccare la scintilla è la domanda fatta da Conte: "Il Tricolore dove lo avete dimenticato?". Tajani non accetta la provocazione e puntualizza: "Quanto al Tricolore, onorevole Conte, a me Trump non mi ha mai chiamato Toni, a lei la chiamava Giuseppi, quindi un rapporto particolare ce lo aveva lei. 🔗 Leggi su Agi.it

