Guerra Iran droni contro base Raf a Cipro Morta la moglie di Khamenei Trump | Li stiamo massacrando presto nuova ondata
Un drone ha colpito la base britannica di Akrotiri a Cipro, mentre missili di Hezbollah sono stati lanciati su Haifa. L’IDF ha incrementato gli attacchi su Beirut e Teheran, e nel frattempo è stata annunciata la morte della moglie del leader iraniano. Trump ha commentato dicendo che le forze coinvolte stanno “massacrando” e ha previsto una nuova ondata di azioni.
Un drone colpisce la base britannica di Akrotiri a Cipro, mentre missili di Hezbollah piovono su Haifa e l’Idf intensifica i raid su Beirut e Teheran. Il conflitto tra Iran e Israele travolge il Libano e accende il Golfo. Attaccata anche la base Usa in Kuwait, confermata la morte della moglie di Khamenei. La guerra tra Iran e Israele entra in una nuova fase e si estende ben oltre i confini diretti dei due Paesi. Nella notte un drone ha colpito la base aerea britannica di Akrotiri, a Cipro, segnando un salto di qualità nel conflitto e coinvolgendo direttamente un’infrastruttura militare europea. Pochi minuti dopo, dal Libano, Hezbollah ha lanciato missili verso Haifa, mentre l’ Idf ha risposto con raid su Beirut e ha proseguito gli attacchi su Teheran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Iran, il conflitto si allarga: missili su Dubai e Doha, Israele colpisce il Libano. Trump: «Li stiamo massacrando, presto grande ondata» | Droni di Teheran colpiscono Cipro, la guerra è arrivata in Europa
L’Iran conferma: “Ucciso Khamenei”. Trump: “Meglio che Teheran non reagisca”. Nuova ondata di missili e droniAttacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, uccisa la Guida suprema Ali Khamenei.
