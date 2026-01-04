Mar-a-Lago come centro operativo | perché Trump comanda dalla Casa Bianca d' inverno

Mar-a-Lago, tradizionalmente noto come una residenza privata, si è trasformato in un centro operativo per l'ex presidente Donald Trump. Questa scelta evidenzia il ruolo strategico del luogo nel suo operato politico e decisionale. Recentemente, Palm Beach ha visto decisioni di rilievo riguardanti la situazione politica in Venezuela e l’ex leader Nicolás Maduro, sottolineando l'importanza di questa località nel contesto delle dinamiche internazionali.

Le sorti del Venezuela e del suo ormai ex leader Nicolás Maduro sono state decise a Palm Beach, in Florida. È qui, nella tenuta presidenziale di Mar-a-Lago, che Donald Trump ha deciso di chiudere la partita, una volta per tutte, con l'erede di Hugo Chavez. Arrivato nella cosiddetta Casa Bianca d'inverno il 20 dicembre per trascorrervi il periodo natalizio, il presidente americano ha di fatto adoperato la residenza costruita negli anni Venti del secolo scorso da Marjorie Merriweather Post, figlia di un magnate dei cereali, come il quartier generale per la pianificazione finale dell'operazione andata in scena nel cuore della notte tra il 2 e il 3 gennaio.

Trump-Netanyahu a Mar-a-Lago: ultimatum a Hamas e avvertimento all’Iran, il Medio Oriente sotto pressione - Trump incontra Netanyahu in Florida: ultimatum a Hamas sul disarmo, avvertimento all’Iran e tensioni su Gaza e Cisgiordania. msn.com

Trump e Netanyahu si incontrano a Mar-a-Lago per promuovere la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza - Ricostruzione, sicurezza, Iran e equilibri regionali al centro del confronto ... msn.com

