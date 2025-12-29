Netanyahu vola in Florida è il turno di Bibi a Mar-a-Lago | Gaza Iran e Libano sul tavolo con Trump

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si reca a Mar-a-Lago per incontri con Donald Trump, affrontando temi come Gaza, Iran e Libano. Dopo il vertice con Zelensky, l’attenzione si concentra sulle questioni di sicurezza e diplomazia legate alla regione, in un contesto di incontri ufficiali e approfondimenti strategici. La visita rappresenta un momento importante nelle relazioni tra Israele e gli Stati Uniti, con focus su questioni di interesse condiviso.

Giorni di pienone a Mar-a-Lago dove all’indomani del vertice con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, Donald Trump ospiterà il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Una visita, anche questa, segnata da equilibri precari e tensioni a fior di pelle, nonostante Bibi reputi il tycoon, “il miglior amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca“. La solida . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Netanyahu vola in Florida, è il turno di Bibi a Mar-a-Lago: Gaza, Iran e Libano sul tavolo con Trump Leggi anche: Netanyahu vola in Florida: domani l’incontro con Trump per discutere del futuro di Gaza Leggi anche: Gaza, Netanyahu incontrerà Trump a Mar-a-Lago il 29 dicembre Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Netanyahu vola negli Usa, incontro domani con Trump sul futuro di Gaza - Il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha intrapreso un viaggio negli Stati Uniti per sostenere colloqui con il presidente Donald Trump. msn.com

#MedioOriente Netanyahu vola negli Stati Uniti per un incontro con Trump. La visita si svolgerà domani (lunedì), nella tenuta di Mar-a-Lago, per parlare del futuro della Striscia di Gaza, la tregua con Hamas, i contrasti con Hezbollah in Libano e la minaccia i x.com

Netanyahu vola negli Usa, incontro domani con Trump sul futuro di Gaza. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.