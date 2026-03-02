Trump e Israele avevano previsto un rapido collasso della catena di comando iraniana, ma i Pasdaran hanno risposto con una reazione che si è fatta più forte, sia in numero che in efficacia. La loro risposta ha evidenziato un aumento delle azioni e della determinazione, contraddicendo le aspettative di un rapido indebolimento delle forze iraniane.

Contrariamente alle previsioni di un rapido collasso della catena di comando iraniana, la risposta dei Pasdaran si è intensificata sia in quantità sia in qualità. Ondate coordinate di missili balistici — fino a una decina per volta — stanno colpendo Israele e le monarchie del Golfo con una frequenza superiore rispetto agli scontri dello scorso anno. L’ingresso in campo di Hezbollah dal Libano e di milizie sciite irachene ha ulteriormente ampliato il fronte. La base di Erbil, dove è presente anche un contingente italiano, è stata nuovamente bersagliata. Nel frattempo, sciami di droni e missili hanno messo in difficoltà le difese delle monarchie del Golfo, colpendo radar, infrastrutture strategiche, porti e raffinerie. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trump e Israele hanno sottovalutato la capacità di reazione iraniana?

L'intervista di Ferruccio Pinotti a Rainews sul libro "La lobby ebraica" censurata: "Il 7 ottobre e la reazione di Israele hanno allontanato processo di pacificazione, legittimo criticare Netanyahu"Ecco l'intervista integrale che Ferruccio Pinotti, giornalista e saggista italiano, ha rilasciato a Rainews e che è stata censurata.

Leggi anche: L'Iran può attaccare l'Italia e l'Europa? La capacità missilistica iraniana, le distanze e i possibili scenari

Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi

Contenuti utili per approfondire Trump.

Temi più discussi: Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Almeno 200 morti nell'attacco all'Iran. Convocato il Consiglio di sicurezza; Perché Trump ha deciso di attaccare adesso l’Iran e cosa può succedere ora.

Perché Trump ha attaccato l'Iran con Israele, quanto può durare la guerra e chi prenderà il posto di KhameneiGuerra in Medio Oriente, perché Trump ha attaccato l'Iran con Israele e cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni ... virgilio.it

Perché gli Usa di Trump e Israele hanno attaccato l'Iran, le 6 ragioni e cosa può succedere oraTrump ha annunciato su Truth che gli Usa avrebbero colpito obiettivi del militari in Iran, Israele si preparava da settimane a un possibile conflitto ... virgilio.it

Segui il live sul sito: https://www.ilsole24ore.com/art/iran-trump-operazioni-militari-dureranno-almeno-4-settimane-nuovi-leader-vogliono-parlare-sono-pronto-AIizPgiB #MedioOriente #Israele #IlSole24Ore - facebook.com facebook

Trump dipinge un’economia in pieno miracolo. Ma dai dati sulla crescita, sull’inflazione e sul commercio estero emerge un quadro ben diverso. L'incertezza resta la vera cifra della politica economica americana. Di Lorenzo Bini Smaghi x.com