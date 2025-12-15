Ferruccio Pinotti, giornalista e saggista, ha rilasciato un'intervista a Rainews sul suo libro

© Ilgiornaleditalia.it - L'intervista di Ferruccio Pinotti a Rainews sul libro "La lobby ebraica" censurata: "Il 7 ottobre e la reazione di Israele hanno allontanato processo di pacificazione, legittimo criticare Netanyahu"

Ecco l'intervista integrale che Ferruccio Pinotti, giornalista e saggista italiano, ha rilasciato a Rainews e che è stata censurata. Un'intervista che si incentrava sul libro da lui pubblicato "La lobby ebraica. Mito e realtà di un potere forte in Italia e nel mondo" Ecco l'intervista integra. Ilgiornaleditalia.it

EMINENZAAAAA CHI PAGA ???

Antisemiti col quadricipite d'acciaio - L'intervista di Francesco Borgonovo a Ferruccio Pinotti, autore di "La lobby ebraica", rivela che tutti i tabù sono stati sdoganati: ormai si parla apertamente di "matrice" e "natura" degli ebrei ... ilfoglio.it

È online la video-intervista a Ferruccio Baravelli, autore di "Varallo Curiosa. 1000 anni dopo". Una chiacchierata semplice, diretta, piena di ricordi e di storie che meritano di essere ascoltate. Abbiamo parlato di cosa lo ha spinto a scrivere, della presenza poco - facebook.com facebook