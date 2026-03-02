L'Iran ha una capacità missilistica che solleva preoccupazioni in Europa, con le forze iraniane che possiedono sistemi balistici di lunga gittata. Dopo le recenti operazioni militari degli Stati Uniti e di Israele in Iran, e le risposte di Teheran, si intensificano le tensioni nella regione e si considerano possibili scenari di escalation. La questione riguarda anche le potenziali ripercussioni sui paesi europei.

Aumenta l'allerta in Europa. Dopo l'attacco degli Stati Uniti e di Israele in Iran e la rappresaglia di Teheran, aumentano le tensioni non solo in Medio Oriente, ma anche in molti Paesi dell'Ue. Francia, Germania e Regno Unito si sono dette pronte a difendere i propri interessi e quelli dei propri alleati nel Golfo, se necessario, adottando «azioni difensive» contro l'Iran. E intanto, in questo clima di profonda agitazione, alcune voci della diplomazia e dell'intelligence israeliana hanno rilanciato l'idea che il programma missilistico di Teheran possa non essere più confinato al Medio Oriente: secondo tali affermazioni, certi vettori iraniani sarebbero in grado di raggiungere obiettivi ben più distanti, mettendo teoricamente nel mirino capitali come Roma, Parigi o Londra. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - L'Iran può attaccare l'Italia e l'Europa? La capacità missilistica iraniana, le distanze e i possibili scenari

L'Iran può attaccare l'Italia? Il missile Soumar con gittata da 3000 km spaventa l'Europa: dove può colpireI missili iraniani possono colpire l'Italia? «Sappiamo con certezza che l’Iran possiede centinaia di missili in grado non solo di minacciare Israele,...

Esercitazione missilistica o attacco a sorpresa? In Israele scatta la paura per le mosse dell'IranFunzionari israeliani hanno avvertito nel weekend l'amministrazione americana di Donald Trump che un'esercitazione missilistica avviata dall'Iran...

Contenuti e approfondimenti su Iran.

Temi più discussi: L'Iran può attaccare l'Europa? Dove può colpire il missile Soumar, gittata da 3000 km; Perché Trump ha deciso di attaccare adesso l’Iran e cosa può succedere ora; il tycoon prepara gli Usa all'attacco, 'l'Iran può colpirci'; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos.

L'Iran può attaccare l'Italia e l'Europa? La capacità missilistica iraniana, le distanze e i possibili scenariAumenta l'allerta in Europa. Dopo l'attacco degli Stati Uniti e di Israele in Iran e la rappresaglia di Teheran, aumentano le tensioni non solo in Medio Oriente, ma anche ... ilmessaggero.it

L'Iran può attaccare l'Europa? Dove può colpire il missile Soumar, gittata da 3000 kmI missili iraniani possono colpire l'Italia? «Sappiamo con certezza che l’Iran possiede centinaia di missili in grado non solo di minacciare Israele, ma anche di raggiungere ... ilmessaggero.it

Radio1 Rai. . #Iran Allarme dell’#AIEA su una possibile fuoriuscita di radiazioni dagli impianti nucleari iraniani, con gravi conseguenze. L’ambasciatore iraniano presso l’AIEA ha confermato che gli attacchi USA-Israele hanno preso di mira impianti nucleari. - facebook.com facebook

Il calcio resta in attesa, mentre Usa e Israele bombardano l'Iran. "Monitoriamo la situazione", dicono dalla Fifa. x.com