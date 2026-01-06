Venezuela l' affondo di Pechino | Gli Usa bypassano il diritto internazionale

Da iltempo.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina ha criticato gli Stati Uniti, accusandoli di bypassare il diritto internazionale e di imporre le proprie regole. Contestualmente, Pechino ha chiesto la liberazione immediata di Nicolás Maduro e Cilia Flores, detenuti negli Stati Uniti dopo un’operazione militare a Caracas. La situazione evidenzia le tensioni tra le potenze e le implicazioni per la sovranità venezuelana nel contesto internazionale.

La Cina ha accusato gli Stati Uniti di "imporre le proprie regole al di sopra del diritto internazionale" e ha chiesto la "liberazione immediata" del presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie Cilia Flores, detenuti negli Stati Uniti dopo l'operazione militare a Caracas. La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha condannato quella che ha definito una "grave violazione della sovranità del Venezuela e della stabilità internazionale". Mao ha ribadito il sostegno della Cina al popolo venezuelano "nella difesa della sovranità, della sicurezza e dei diritti, auspicando una America Latina e un Caraibi come zone di pace". 🔗 Leggi su Iltempo.it

venezuela l affondo di pechino gli usa bypassano il diritto internazionale

© Iltempo.it - Venezuela, l'affondo di Pechino: "Gli Usa bypassano il diritto internazionale"

Leggi anche: Meloni difende l’intervento Usa in Venezuela, Schlein attacca: “Trump viola il diritto internazionale”

Leggi anche: La Cina agli Usa: "Liberare immediatamente Maduro. In Venezuela violato il diritto internazionale"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Jihad e narcotraffico. L'affondo decisivo sulla cooperazione tra Iran e Venezuela.

venezuela affondo pechino usaIl blitz Usa in Venezuela minaccia gli interessi cinesi, Pechino: “Saranno protetti dalla legge” - Da oltre trent’anni la Cina sta acquisendo influenza sull’intera regione, diventando il principale partner commerciale di molti Paesi, soppiantando gli Stati ... repubblica.it

venezuela affondo pechino usaLa Cina sotto i riflettori dopo l’intervento USA in Venezuela: il ruolo di Pechino nella regione latinoamericana - L’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela ha messo in evidenza il ruolo strategico ed economico della Cina nella regione. tag24.it

venezuela affondo pechino usaCina: Usa calpestano sovranità Venezuela - Gli Usa hanno "calpestato arbitrariamente la sovranità e la sicurezza del Venezuela violando i principi di uguaglianza sovrana", ha detto l'ambasciatore cinese Fu Cong. rainews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.