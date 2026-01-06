Venezuela l' affondo di Pechino | Gli Usa bypassano il diritto internazionale

La Cina ha criticato gli Stati Uniti, accusandoli di bypassare il diritto internazionale e di imporre le proprie regole. Contestualmente, Pechino ha chiesto la liberazione immediata di Nicolás Maduro e Cilia Flores, detenuti negli Stati Uniti dopo un’operazione militare a Caracas. La situazione evidenzia le tensioni tra le potenze e le implicazioni per la sovranità venezuelana nel contesto internazionale.

La Cina ha accusato gli Stati Uniti di "imporre le proprie regole al di sopra del diritto internazionale" e ha chiesto la "liberazione immediata" del presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie Cilia Flores, detenuti negli Stati Uniti dopo l'operazione militare a Caracas. La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha condannato quella che ha definito una "grave violazione della sovranità del Venezuela e della stabilità internazionale". Mao ha ribadito il sostegno della Cina al popolo venezuelano "nella difesa della sovranità, della sicurezza e dei diritti, auspicando una America Latina e un Caraibi come zone di pace". Jihad e narcotraffico. L'affondo decisivo sulla cooperazione tra Iran e Venezuela. Il blitz Usa in Venezuela minaccia gli interessi cinesi, Pechino: "Saranno protetti dalla legge" - Da oltre trent'anni la Cina sta acquisendo influenza sull'intera regione, diventando il principale partner commerciale di molti Paesi, soppiantando gli Stati ...

La Cina sotto i riflettori dopo l’intervento USA in Venezuela: il ruolo di Pechino nella regione latinoamericana - L’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela ha messo in evidenza il ruolo strategico ed economico della Cina nella regione. tag24.it

Cina: Usa calpestano sovranità Venezuela - Gli Usa hanno "calpestato arbitrariamente la sovranità e la sicurezza del Venezuela violando i principi di uguaglianza sovrana", ha detto l'ambasciatore cinese Fu Cong. rainews.it

L’affondo in assoluto più duro a Trump e al suo sciagurato attacco al Venezuela è arrivato da un cittadino americano, il senatore democratico del Vermont Bernie Sanders. Che ha detto più o meno tutto quello che andava detto sull’argomento, e che dal nostro - facebook.com facebook

